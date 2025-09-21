Уполномоченный по правам человека в регионе призвала международное сообщество обратить внимание на факты целенаправленного применения ВФУ беспилотников "против строений и транспорта, не имеющих признаков принадлежности к военным объектам"

ЛУГАНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Украинские военные намеренно наносят удары по автозаправочным станциям Луганской Народной Республики в период сложностей с топливом в регионе, чтобы спровоцировать ажиотаж на АЗС. Такое мнение выразила уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока.

"Обращаем внимание на особую циничность данных ударов, т. к. в результате спровоцированных ударами ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) по топливной инфраструктуре трудностей с топливообеспечением республики, не без участия проукраинских СМИ, Telegram-каналов и ботоферм, наблюдается ажиотаж и скопление мирных жителей и гражданских авто на заправочных станциях", - написала Сорока в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что из анализа украинских пропагандистских СМИ можно сделать вывод, что "украинское командование прекрасно осведомлено о ситуации, а операторы БПЛА не могут не осознавать, что наносят удар по гражданским целям, расположенным в черте городской застройки, что заведомо приведет к жертвам среди гражданского населения".

Сорока призвала международное сообщество обратить внимание на факты целенаправленного применения ВФУ беспилотников "против строений и транспорта, не имеющих признаков принадлежности к военным объектам".

ВСУ за сутки атаковали две автозаправочные станции. Утром в ГУ МЧС по ЛНР сообщили о двух погибших мирных жителях в результате атаки украинского беспилотника на автозаправку в Первомайске. Разгоревшийся пожар уничтожил две машины, повреждено административное здание.

Около 17:00 мск украинский беспилотник ВСУ атаковал автозаправочную станцию в Стаханове ЛНР. В результате прямого попадания произошло возгорание топливной цистерны. Возгорание было ликвидировано пожарными, пострадавших нет, сообщали в республиканском ГУ МЧС.