Только нелюди атакуют мирные объекты, отметил депутат Госдумы генерал-майор запаса

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Атака Вооруженных сил Украины на школу и санаторий "Форос" в Республике Крым показывает чудовищность действующего киевского режима. Таким мнением с ТАСС поделился депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Ранее глава региона Сергей Аксенов сообщал, что в поселке Форос, находящемся у границы с Севастополем, в результате удара вражеских БПЛА повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос" и здание школы в поселке. По предварительным данным, 15 человек пострадали, есть погибшие. Также воздушная тревога объявлена в Севастополе, уже сбит объект над морем около города.

"В праздник Рождества Богородицы фашистский киевский режим совершил чудовищное преступление на Южном берегу Крыма. Украинские беспилотники атаковали санаторий, нанесли удар по школе, есть жертвы. Только нелюди атакуют мирные объекты. Террористы ВСУ и их пособники, которые способствуют прилетам БПЛА на нашей территории, будут обязательно установлены и сурово наказаны", - сказал депутат.