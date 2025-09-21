В сети активизировались украинские боты и ресурсы, заявил советник главы республики Олег Крючков

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Вбросы ложной информации активно ведутся на фоне атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Крым. Об этом сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков в своем Telegram-канале.

"Обращаем внимание, что в сети активизировались украинские боты и ресурсы. Вбросы ложной информации. Доверяем только официальным источникам", - написал он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в поселке Форос в результате удара вражеских БПЛА повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос" и здание школы в поселке. По предварительным данным, 15 человек пострадали, есть погибшие.