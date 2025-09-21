Депутат Шеремет: атаки с целью убийства мирных граждан стали маркером режима Зеленского

Депутат Госдумы от Республики Крым добавил, что российские спецслужбы совместно с вооруженными силами работают не только над тем, чтобы предотвратить новые теракты, но и над "системным устранением самого источника этих преступлений"

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам России с целью убийства мирных граждан стали отличительной чертой режима Владимира Зеленского. Это подтверждает атака на школу и санаторий "Форос" в Крыму. Таким мнением с ТАСС поделился депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

"Террористический удар украинскими БПЛА по крымской школе и санаторию "Форос" является обыкновенным зверством режима Зеленского, совершаемого им от бессилия изменить сложившуюся, для них патовую ситуацию на фронте. Поэтому в свойственной только фашистам и их пособникам манере они пытаются отыграться на мирном населении и гражданской инфраструктуре в попытке запугать крымчан. Регулярно осуществляемые ими неизбирательные удары, направленные на убийство мирных граждан, стали отличительной чертой заточенной на терроризм киевской хунты", - считает Шеремет.

Депутат добавил, что российские спецслужбы совместно с вооруженными силами работают не только над тем, чтобы предотвратить новые теракты, но и над "системным устранением самого источника этих преступлений".

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в поселке Форос, находящемся у границы с Севастополем, в результате удара вражеских БПЛА повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос" и здание школы в поселке. По предварительным данным, 15 человек пострадали, есть погибшие.