Причины происшествия не сообщаются

ДУБАЙ, 21 сентября. /ТАСС/. Взрыв произошел рядом с воротами авиабазы Баграм в провинции Парван в Афганистане. Об этом сообщил телеканал Afganistan International со ссылкой на источник.

По его информации, взрыв раздался рядом с восточной стороной военного объекта. Причины происшествия не уточняются. Взрывотехники провели контролируемую детонацию обнаруженных взрывчатых веществ, добавил собеседник телеканала.

Инцидент произошел на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о намерении Вашингтона вернуть себе контроль над авиабазой Баграм, отмечает Afganistan International.

21 сентября американский лидер в Truth Social написал, что Афганистан ждут последствия, если власти этой страны не согласятся вернуть США контроль над базой. Власти Афганистана, комментируя его слова, призвали Вашингтон избегать повторения "прошлых неудачных подходов" и проявить рациональность.

В 2001-2021 годах аэродром в Баграме служил крупнейшей базой международной коалиции во главе с США в Афганистане. 1 июля 2021 года американцы покинули авиабазу, а 15 августа она перешла под контроль движения "Талибан".