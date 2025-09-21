Наркоторговцы собирались использовать территорию республики для транзита запрещенных веществ в Соединенные Штаты, сообщили в Управлении по контролю за наркотиками

ГАВАНА, 21 сентября. /ТАСС/. Быстроходный катер, перевозивший наркотики, был уничтожен ударом Вооруженных сил США у берегов Доминиканской Республики. Как сообщила в воскресенье местная газета Diario Libre, в результате совместной операции США и Доминиканы были изъяты 377 пакетов с наркотиками.

Издание уточняет, что операция была проведена недалеко от острова Беата в доминиканской провинции Педерналес. Она началась ударом Вооруженных сил США, который позволил властям Доминиканской Республики обнаружить быстроходное судно, перевозившее, предположительно, 1 тыс. кг наркотиков, приводит газета слова официального представителя доминиканского Управления по контролю за наркотиками Карлоса Деверса. Согласно имеющимся разведданным, наркоторговцы намеревались использовать территорию Доминиканской Республики для транзита наркотиков в Соединенные Штаты. После получения предупреждения в тесном сотрудничестве с Южным командованием ВС США доминиканским Управлением по контролю за наркотиками и ВМС Доминиканской Республики были задействованы протоколы морского и воздушного наблюдения, отмечает издание.

Газета сообщает, что после уничтожения судна доминиканские службы начали операцию по извлечению груза, в ходе которой обнаружили 13 мешков с 377 упаковками, предположительно, кокаина. Еще около 60 упаковок сгорели во время взрыва катера после удара по нему. Доминиканское антинаркотическое управление начало расследование, чтобы установить происхождение груза и лиц, ответственных за проведение этой международной преступной акции. Управление подчеркнуло, что операция по уничтожению судна, проведенная совместно с США, отражает укрепление сотрудничества двух стран в борьбе с транснациональными преступными сетями.

Как пишет Diario Libre, операция у берегов Доминиканы была проведена в рамках стратегии США по усилению их присутствия в Карибском бассейне для борьбы с наркотерроризмом и международными сетями наркоторговли. Издание напомнило, что в последние недели Вашингтон разместил суда и военнослужащих у берегов Венесуэлы, заявляя об этих целях.

Венесуэла и ряд латиноамериканских стран называют эти действия США агрессией и угрозой миру в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. В конце минувшей недели Боливарианская республика обратилась к Совету Безопасности ООН с призывом потребовать от США прекратить военные действия в Карибском море.