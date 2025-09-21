Площадь пожара составила 80 кв. м

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Возгорание произошло в школе крымского поселка Форос в результате атаки БПЛА, пожар ликвидирован, его площадь составила 80 кв. м. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Произошло возгорание в актовом зале на втором этаже среднего образовательного учреждения. На момент происшествия учащихся в школе не было. Площадь пожара составила 80 кв. м. Пожар локализован в 20:54, полная ликвидация пожара в 22:51", - говорится в сообщении.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в поселке Форос, находящемся у границы с Севастополем, в результате удара вражеских БПЛА повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос" и здание школы в поселке. Предварительно, в школе разрушен актовый зал, повреждена библиотека. По данным Минобороны РФ, погибли два человека, 15 пострадали.