Восемь из них были ощущаемыми

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 сентября. /ТАСС/. Специалисты в Камчатском крае зафиксировали за сутки 44 афтершока, восемь из них ощущались населением. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"За сутки произошли 44 афтершока магнитудой от 3,5 до 6,0. Восемь из них ощущались жителями края", - говорится в сообщении.

Как позднее уточнили в ведомстве, за минувшую неделю в крае были зафиксированы 267 афтершоков, 47 из них ощущались в различных населенных пунктах силой до 7 баллов.

Мощное землетрясение, магнитуда которого, по данным ГУ МЧС, составила 7,8, произошло на Камчатке в 21:58 мск 18 сентября. Подземные толчки силой до 7 баллов ощутили в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городских округах, в отдельных населенных пунктах Елизовского округа - до 6 баллов, Усть-Камчатского округа - до 4 баллов. Как сообщил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев, разрушений не зафиксировано. Была объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова, в устье реки Налычева зашла волна высотой около 30 см. Афтершоковый процесс продолжается.