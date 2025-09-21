Шлейф пепла протянулся на 5 км на запад

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 сентября. /ТАСС/. Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 4 км. Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук.

"Эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 4 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 5 км на запад от вулкана", - говорится в сообщении.

Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности. Это значит, что его активность опасна для местных авиаперевозок.

Шивелуч - действующий вулкан на Камчатке, состоящий из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч, его возраст - 60-70 тыс. лет. Он находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа и в 450 км от Петропавловска-Камчатского. Его извержения представляют опасность для низколетящих самолетов. В апреле 2023 года Шивелуч выбросил пепел на высоту до 20 км над уровнем моря, был введен режим ЧС, ближайшие населенные пункты ощутили на себе последствия извержения, включая сильный пеплопад.