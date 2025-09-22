Суд в Московской области ранее арестовал бизнесмена по делу об убийстве

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Судебные приставы наложили арест на имущество лишенного гражданства Украины бизнесмена Араика Амирханяна, обвиняемого в соучастии в убийстве экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы в декабре 2023 года в Московской области. Это следует из судебных и других материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, судебным приставам из Арбитражного суда Московской области поступили материалы, на основании которых в отношении Амирханяна открыто исполнительное производство, оно предусматривает наложение ареста на его имущество.

Суд в Московской области ранее арестовал бизнесмена по делу об убийстве. Лишенный гражданства Украины Амирханян до этого уже находился в СИЗО по решению вступившего в силу приговора Дмитровского городского суда по уголовному делу о даче взятки судебному приставу. Установлено, что Амирханян передал взятку за снятие ареста с расчетных счетов его компании "Дорлидер", которая проходила процедуру банкротства и задолжала налоговой около 780 млн рублей. Суд приговорил бизнесмена к шести годам колонии общего режима со штрафом в размере 10-кратной суммы взятки (1,5 млн рублей). Вину по этому делу он не признал. По совокупности приговоров, если Амирханян будет признан виновным по делу об убийстве, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

6 декабря 2023 года неизвестный произвел несколько выстрелов в Киву во время его прогулки в подмосковной деревне Супонево. От полученных ранений экс-депутат погиб на месте. Возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ). По предварительным данным, убийство носило заказной характер, среди версий преступления следствие рассматривает украинский след.