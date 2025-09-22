В начале февраля 2025 года 10-летний мальчик, который на протяжении двух дней пытался разрушить оставшуюся от расселенного дома печь колуном, погиб при обрушении кирпичной кладки

ЧИТА, 22 сентября. /ТАСС/. Суд в Забайкальском крае вынес приговор в отношении главы администрации городского поселения Шилкинское по делу о гибели ребенка при обрушении кирпичной печи аварийного дома. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что с февраля 2024 года обвиняемый, зная о том, что дом на улице Чкалова в Шилке расселен и представляет опасность для жизни и здоровья людей, не принял мер к сносу здания или ограничению доступа граждан, хотя в бюджете были необходимые денежные средства. В начале февраля 2025 года 10-летний мальчик, который на протяжении двух дней пытался разрушить оставшуюся от дома печь колуном, погиб при обрушении кирпичной кладки.

"[Глава администрации городского поселения Шилкинское] признан виновным по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, а также по неосторожности смерть человека). <…> Шилкинский районный суд с учетом наличия смягчающих вину обстоятельств назначил подсудимому наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск матери погибшего и взыскал с подсудимого компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Приговор в законную силу пока не вступил.