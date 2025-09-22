С начала пожароопасного сезона всего в регионе ликвидировали 397 лесных пожаров на общей площади 164 313,13 га

ЯКУТСК, 22 сентября. /ТАСС/. Лесные пожары действуют на территории Якутии на площади свыше 5,7 тыс. га, сообщили в пресс-службе Минэкологии республики.

"По состоянию на утро 22 сентября 2025 года в Республике Саха (Якутия) зафиксированы три действующих лесных пожара, охватывающих территорию общей площадью 5 728 га. Все пожары действуют в Среднеколымском районе", - говорится в сообщении.

С начала пожароопасного сезона в Якутии ликвидированы 397 лесных пожаров на общей площади 164 313,13 га.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). С 1 мая в республике официально объявлен пожароопасный сезон. В Якутии установлен особый противопожарный режим.