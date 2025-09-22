Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Приамурья, в сентябре 2024 года мужчина при движении по трассе "Амур" начал обгон, не убедившись, что встречная полоса свободна на достаточном расстоянии

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Житель Ростова-на-Дону, управлявший грузовиком в состоянии наркотического опьянения, предстал перед судом в Амурской области по делу об автоаварии, в результате которой погибли три человека, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приамурья.

Установлено, что в сентябре 2024 года мужчина, работая водителем-экспедитором, перевозил грузы на автомобиле Shacman с прицепом. При движении по трассе "Амур" он начал обгон, не убедившись, что встречная полоса свободна на достаточном расстоянии. Он столкнулся с автомобилем Toyota Platz, за рулем которого была женщина. Кроме того, в салоне легковой машины находились несовершеннолетний брат женщины и двое ее сыновей, также несовершеннолетних. В результате ДТП водитель, ее брат и один из детей погибли. Здоровью второго сына был причинен тяжкий вред. В ходе расследования установлено, что водитель грузовика был в состоянии наркотического опьянения.

"Прокуратура Архаринского района поддержала обвинение по уголовному делу по обвинению жителя г. Ростов-на-Дону в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух и более лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения). <…> Архаринский районный суд, рассмотрев материалы уголовного дела, признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком 2 года", - говорится в сообщении.

Также суд удовлетворил гражданский иск на сумму 3,3 млн рублей в пользу потерпевшей. Приговор в законную силу пока не вступил.