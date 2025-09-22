Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, никто из людей не пострадал

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сентября. /ТАСС/. Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников в Таганроге и трех районах Ростовской области. Загорелась трава, пожар оперативно потушен.

Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"В Ростовской области силы ПВО отразили массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Таганроге, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. Никто из людей не пострадал. В Миллеровском районе в хуторе Красная Звезда загорелась сухая трава на [площади] 100 квадратных метров. Пожар был оперативно потушен", - написал он в своем Telegram-канале.