Возгорание ликвидировали на 40 кв. м

ОРЕЛ, 22 сентября. /ТАСС/. Два человека стали жертвами пожара в жилом деревянном доме в деревне Сухая Орлица в Орловской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Сегодня глубокой ночью, в 03:20, поступило сообщение о пожаре в жилом деревянном доме в деревне Сухая Орлица в Орловском округе. <…> Огнеборцы ликвидировали пожар на 40 кв. м. При проливке конструкций обнаружены тела погибших мужчины и женщины", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на месте работало 20 сотрудников МЧС России и 5 единиц спецтехники. "Причину пожара устанавливают эксперты", - добавили в пресс-службе.