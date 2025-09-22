В Хабаровске в неэксплуатируемом здании музтеатра загорелся строительный мусор

Площадь возгорания составила 40 кв. м

ХАБАРОВСК, 22 сентября. /ТАСС/. Возгорание строительного мусора произошло в здании музыкального театра, который полностью сгорел в октябре 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"Возник пожар в здании музыкального театра, его тушат. <...> Установлено, что произошло возгорание строительного мусора и бытовых отходов на восьмом этаже здания", - сообщили в МЧС. Огонь локализовали.

В ведомстве уточнили, что на место незамедлительно прибыли подразделения пожарной охраны.

Позже сотрудники МЧС потушили возгорание, передает корреспондент ТАСС. "Открытое пламя потушено, идет проливка. Горело 40 кв. м", - сказал агентству сотрудник ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пожар в академическом музыкальном театре в Хабаровске произошел 3 октября 2024 года, открытое горение ликвидировали на площади 4 тыс. кв. м. Полностью пожар потушили спустя два дня. Огнем была уничтожена обшивка, обрушились внутренние конструкции и кровля, здание сильно пострадало. После ЧП проводилось специальное обследование. Было выявлено, что старые конструкции не подлежат восстановлению. По итогам губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным была поставлена задача снести сгоревшее здание для строительства нового. Сложность сноса здания состоит в том, что оно находится в центре города, работы должны проводиться безопасно для специалистов и жителей. В сентябре исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона по вопросам строительства Алексей Колеватых сообщил ТАСС, что работы по сносу здания музтеатра завершат до конца 2025 года.

В новость внесены изменения (07:38 мск) - добавлена информация о ликвидации возгорания.