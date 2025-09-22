В Белгородской области из-за атак ВСУ за сутки погибли три человека

Еще 10 пострадали

БЕЛГОРОД, 22 сентября. /ТАСС/. В Белгородской области в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины 3 человека погибли, 10 получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"К сожалению, оперативная обстановка продолжает оставаться крайне сложной. В последние дни очень тяжелая ситуация складывается в Краснояружском и Ракитянском районах. Только за вчерашний день у нас 10 человек получили ранения. Три человека погибли: один в Шебекинском округе, два - в Ракитянском. Еще раз хотел высказать искренние слова соболезнования", - написал он.

По словам губернатора, бойцы "Орлана", "Барс-Белгорода", Министерства обороны и пограничной службы принимают необходимые меры, чтобы улучшить ситуацию. "Уверен, что это произойдет в самое ближайшее время. Пока нужно ориентироваться на те сообщения, которые идут от органов местного самоуправления. Главное, чтобы жизнь была сохранена. Это главная ценность, которая есть у каждого человека", - добавил Гладков.