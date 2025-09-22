Вьетнамский Национальный комитет по реагированию на стихийные бедствия разрабатывает меры реагирования на возможные ЧС в связи с предстоящим приходом супертайфуна

ХАНОЙ, 22 сентября. /ТАСС/. Супертайфун "Рагаса" принесет во Вьетнам сильные штормовые ветра, сопровождающиеся ливнями. Об этом сообщил Национальный центр гидрометеорологического прогнозирования.

По данным ведомства, 22 сентября утром супертайфун находился примерно в 230 км от филиппинского острова Лусон и продолжал движение в северо-западном направлении со скоростью 20 км/ч. В предстоящие два дня тайфун затронет китайские провинции Гуандун и Хайнань, Гуанси-Чжуанский автономный район КНР, а также специальные административные районы Гонконг и Макао, после чего стихия переместится в северные регионы Вьетнама. Оттуда "Рагаса" продолжит движение вдоль побережья центральной части страны от провинции Тханьхоа до Тхыатхиен-Хюэ, сопровождаясь сильным штормовым ветром и проливными дождями.

"Рагаса" сформировался из тропической депрессии в северо-западной части Тихого океана вечером 18 сентября, за последние четыре дня он усилился на 8 уровней, став супертайфуном. Вьетнамский Национальный комитет по реагированию на последствия стихийных бедствий уже разрабатывает планы и принимает меры для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в связи с предстоящим приходом супертайфуна.

В 2024 году обрушившийся на Вьетнам супертайфун "Яги" стал причиной гибели 318 человек, 26 вьетнамцев пропали без вести, страна столкнулась с беспрецедентным экономическим ущербом, превысившим 84 млрд донгов (более $3,1 млрд).