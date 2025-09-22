В Оренбургской области при тушении возгорания сена обнаружили тела двоих детей

По данным ГУ МЧС по региону, причиной пожара могла стать детская шалость с огнем

ОРЕНБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Тела детей 11 и 13 лет обнаружили во время тушения пожара в селе Аниховка Адамовского района Оренбургской области, где загорелся стог сена. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.

"В вечернее время 21.09.2025 на придомовой территории на ул. Комсомольской в с. Аниховка Адамовского района произошло возгорание стога сена. В ходе тушения пожара на месте происшествия обнаружены тела двоих малолетних детей 11 и 13 лет", - сказано в сообщении.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности. Как уточнили в ведомстве, уже произведен детальный осмотр места происшествия, назначены соответствующие экспертизы. Также выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Прокурор Оренбургской области Руслан Медведев поручил прокуратуре Адамовского района организовать проверку и установить причины пожара в селе Аниховка. "Прокуратуре района с привлечением специалистов предстоит дать оценку обстоятельствам произошедшего, а также решить вопрос о принятии мер реагирования. На контроль взят ход расследования уголовного дела", - добавили в надзорном ведомстве.

По данным ГУ МЧС России по Оренбургской области, причиной пожара могла стать детская шалость с огнем. Площадь пожара составила 25 кв. м, его ликвидировали шесть специалистов с привлечением двух единиц техники.