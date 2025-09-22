На Кубани мужчина признался в убийстве дочери после инсценировки ее похищения

Согласно материалам дела, родители жили раздельно

КРАСНОДАР, 22 сентября. /ТАСС/. Отец признался в убийстве своей трехлетней дочери, которая якобы пропала 19 сентября. Он инсценировал похищение ребенка, чтобы скрыть преступление, ему предъявлено обвинение, сообщили в СУ СК по Краснодарскому краю.

"В настоящее время мужчина задержан следователем СКР по краю, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 20 сентября в полицию Кавказского района родители обратились с заявлением о пропаже трехлетней дочери. Установлено, что 19 сентября отец забрал ребенка у матери, сказав, что они поедут в Кавказский район. Вечером он убил дочь. После этого мужчина притворился, что девочку похитили, и вместе с матерью ребенка пошел в полицию.

Согласно материалам дела, родители жили отдельно, девочка с матерью в Тихорецком районе, отец - в другом месте. Следователи установили, что к преступлению причастен именно отец ребенка, его задержали. Как следует из видео краевого СУ СК, обвиняемый признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).