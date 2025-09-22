Повреждены пять жилых домов

ДОНЕЦК, 22 сентября. /ТАСС/. Два человека получили ранения в Куйбышевском районе Донецка в результате ночной атаки ударного БПЛА со стороны ВСУ. Повреждены пять жилых домов и объект гражданской инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

"В Куйбышевском районе столицы региона в результате атаки ударного БПЛА ранения средней степени тяжести получили парень 2006 г. р. и мужчина 1992 г. р. Повреждены пять жилых домостроений и объект гражданской инфраструктуры", - написал он.

Глава муниципалитета Алексей Кулемзин уточнил в своем Telegram-канале, что повреждены жилые дома по улице Бакинских комиссаров и проспекту Трудовых резервов, объекты торговли.