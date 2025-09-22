Пострадавших доставили в больницу

БЕЛГОРОД, 22 сентября. /ТАСС/. Женщина и мужчина пострадали в результате детонации БПЛА Вооруженных сил Украины возле здания городской администрации в Белгороде. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгороде беспилотник ВСУ сдетонировал возле здания городской администрации. Ранены два человека. Женщину с проникающим осколочным ранением голени и мужчину с поверхностной раной лица бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал глава региона.

Гладков отметил, что информация о последствиях уточняется, на месте работают оперативные службы.