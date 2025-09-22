В Приморье потушили пожар на складе площадью 1,2 тыс. кв. м

Погибших и пострадавших нет

ВЛАДИВОСТОК, 22 сентября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на складе в Уссурийске Приморского края на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС РФ.

"Пожарные МЧС России ликвидировали возгорание склада в Уссурийске. Тушение осложнялось быстрым распространением пламени ввиду высокой пожарной нагрузки. Благодаря грамотным действиям огнеборцев, а также своевременному наращиванию сил и средств удалось не допустить распространения пожара по всей площади склада", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что погибших и пострадавших нет. Причины пожара и сумма ущерба уточняются.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщали, что всего в тушении были задействованы 53 человека и 6 единиц техники, на месте пожара также работал пожарный поезд.