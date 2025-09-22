В обследовании здания участвовали специалисты не всех органов, ответственных за приемку

НОВОСИБИРСК, 22 сентября. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры выявили нарушения в ходе проверки по факту обрушения части здания школы в Татарске Новосибирской области. Так, в обследовании здания участвовали специалисты не всех органов, ответственных за приемку, сообщили в надзорном ведомстве.

Школа введена в эксплуатацию в 1937 году, в реестре аварийных не состояла, ремонтные работы в здании проводились более 10 лет назад. По результатам комиссионной приемки в августе 2025 года без каких-либо замечаний школа была признана готовой к началу учебного года. "Выявлены серьезные нарушения в работе указанной комиссии под председательством заместителя главы Татарского округа. Установлено, что в обследовании школы участвовали специалисты не всех органов, ответственных за приемку учебного заведения, что не позволило получить объективные данные о соблюдении в образовательной организации требований безопасности", - сказали в прокуратуре Новосибирской области.

Прокуратура области держит на контроле вопрос соблюдения прав детей на получение образования. В рамках комплексного подхода организована проверка исполнения требований безопасности во всех школах региона, особое внимание обращено на учреждения, введенные в эксплуатацию более 50 лет назад. По госпрограмме "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" в Татарске строится здание школы на 550 мест, ввод которой планируется к 1 сентября 2026 года.

Утром 21 сентября обрушилась часть здания средней общеобразовательной школы № 5 города Татарска. Пострадавших нет, возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".