Четверо пострадавших при атаке БПЛА в Крыму находятся в тяжелом состоянии

Детей среди пострадавших нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Госпитализировали 12 пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на школу и санаторий в поселке Форос Республики Крым, из них 4 находятся в тяжелом состоянии, еще 2 в реанимации. Все пациенты в стабильном состоянии, сообщается в Telegram-канале Федерального медико-биологического агентства России.

"На лечение поступило 13 пациентов, госпитализировано 12 пациентов. Четверо из них в тяжелом состоянии, в состоянии средней тяжести 7 человек, в удовлетворительном состоянии 1 человек, 2 в реанимации. Один находится на искусственной вентиляции легких. Одному пациенту было проведено переливание крови. Детей среди пострадавших нет. Было прооперировано 4 человека", - приводятся в сообщении слова директора медицинского центра Ольги Ереминой.

По данным руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой, чьи слова приведены в сообщении, всесторонняя специализированная медицинская помощь была организована пострадавшим в кратчайшие сроки.

"На текущий момент все пациенты находятся в стабильном состоянии. Наблюдается положительная динамика. В рамках оперативного реагирования были направлены две специализированные бригады скорой медицинской помощи на реанимобилях, включающие анестезиологов-реаниматологов и медицинских сестер. Менее чем за 20 минут к работе подключились дополнительно 47 сотрудников медицинской организации, были развернуты 4 операционные. Комплексная поддержка включала работу психолога, который провел необходимые консультации с пострадавшими и их родственниками. Обеспеченность компонентами крови была полностью организована", - отметила Вероника Скворцова.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в поселке Форос, находящемся у границы с Севастополем, в результате удара вражеских БПЛА повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос" и здание школы в поселке. Три человека погибли, 16 пострадали. Предварительно, в школе разрушен актовый зал, повреждена библиотека. В Минобороны России сообщили, что около 19:30 мск 21 сентября в курортной зоне Крыма, где нет военных объектов, ВСУ нанесли удар БПЛА, снаряженными фугасными боезарядами.