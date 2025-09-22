Россия выдала Казахстану задержанного за хищение $15,7 млн

Средства предназначались для строительства электростанции в республике

АСТАНА, 22 сентября. /ТАСС/. Руководитель строительной компании, которого считают соучастником преступной схемы по хищению более 8,5 млрд тенге ($15,7 млн), предназначенных для строительства электростанции в Казахстане, задержан в России и экстрадирован в республику. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.

По версии следствия, фигурант дела "в период с 2020 по 2022 год, действуя в группе лиц по предварительному сговору, путем заключения фиктивных договоров и перевода средств через аффилированные компании, похитил свыше 8,5 млрд тенге из дочерней организации АО "Самрук-Энерго".

"Самрук-Энерго" является крупнейшим энергетическим холдингом страны, он входит в состав компании "Самрук-Казына", которой управляет правительство Казахстана. Деньги, как указали в прокуратуре, планировалось вложить в строительство ветряной электростанции в Акмолинской области - регионе вокруг Астаны (столица является отдельным субъектом).

Имя подозреваемого, задержанного в России в феврале, не уточняется. Он доставлен в Казахстан и помещен в изолятор временного содержания. По данным надзорного ведомства, в стране ему грозит до 10 лет лишения свободы. Соучастников преступной схемы в мае 2025 года уже приговорили "к различным срокам лишения свободы", заключили в Генпрокуратуре республики.

В мае в Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана сообщали, что суд назначил по восемь с половиной лет лишения свободы бывшему депутату местного представительного органа власти (маслихата) Елене Беленцевой и юристу Данияру Мергенбаеву. По информации агентства, станцию планировалось построить в Ерейментауском районе Акмолинской области. Фигуранты от имени компании "Олимп транс сервис" заключили договор на ее возведение, но вывели деньги по фиктивным документам и обналичили. У осужденных арестовали различное имущество, в том числе базу отдыха, для погашения ущерба, а экс-депутата лишили ордена "Курмет" (Почета).