В Москве в ДТП с мотоциклом погиб человек

Также трое пострадали

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Мотоцикл сбил двух пешеходов, переходивших дорогу на красный свет светофора, в результате один человек погиб, трое пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

ДТП произошло на Свободном проспекте. Водитель, управляя мотоциклом, совершил наезд на переходивших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора мужчину и женщину. "В результате ДТП пострадали водитель мотоцикла, его пассажир и два пешехода. Они доставлены в медицинское учреждение. Один из пострадавших (мужчина-пешеход) впоследствии скончался", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства ДТП.