Служба также прекратила деятельность 27 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией в ходе мероприятий в 37 регионах России изъяли у подпольных оружейников 356 мин, 1,5 тыс. гранат и более 250 кг взрывчатых веществ. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Пресечена противоправная деятельность 43 жителей из 32 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - сообщили в ЦОС.

"Из незаконного оборота изъято 200 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 9 пулеметов, 75 автоматов, 10 пистолетов-пулеметов, 71 пистолет и револьвер, 35 винтовок, карабинов и ружей, а также 17 гранатометов, 356 противотанковых, противопехотных и минометных мин, 7 артиллерийских снарядов, 1 503 гранаты, более 250 кг взрывчатых веществ (тротил, порох), свыше 120 тысяч патронов различного калибра", - отметили в ЦОС. Прекращена деятельность 27 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Мероприятия прошли по адресам проживания нелегальных оружейников в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, в ДНР и ЛНР, республиках Алтай, Крым, Северная Осетия - Алания и Хакасия, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Приморском и Ставропольском краях, Архангельской, Белгородской, Воронежской, Еврейской автономной, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Томской и Херсонской областях.

Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом, изготовлением и переделкой оружия, продолжается, подчеркнули в ФСБ.