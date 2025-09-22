Мальчик находится в квартире у соседей

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Сведения о том, что 70-летняя женщина напала на 8-летнего внука в Москве, не соответствуют действительности. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что 70-летняя женщина порезала 8-летнего ребенка на улице Борисовские Пруды. Отмечалось, что мальчик находится в квартире у соседей.

"Информация не подтверждается. Предварительно, без пострадавших, заявительница состоит на учете в ПНД", - сказал собеседник агентства.

На место выехала скорая помощь.