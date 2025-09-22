У злоумышленника нашли музыкальную колонку, в которой был оборудован тайник, содержащий 2729 подозрительных капсул

МАХАЧКАЛА, 22 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы пресекли незаконную поставку сильнодействующих веществ на территорию Республики Дагестан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО).

"Сотрудниками 2-й ОРЧ ГУ МВД России по СКФО и ОМВД России по Хасавюрту в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ установлено, что 31-летний житель Дагестана наладил канал поставки в республику препаратов, содержащих сильнодействующие вещества. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий в Хасавюрте полицейские остановили автомобиль, в котором следовал злоумышленник. В ходе досмотра обнаружили принадлежащую подозреваемому портативную музыкальную колонку, в которой был оборудован тайник, содержащий 2729 подозрительных капсул", - говорится в сообщении.

Согласно проведенной в дальнейшем экспертизе, в изъятом содержалось сильнодействующее вещество прегабалин общей массой свыше 490 гр.

Сотрудниками полиции установлено, что гражданин незаконно приобрел партию сильнодействующих препаратов в Московской области, спрятал их в акустической системе и переправил в Хасавюрт посылкой с целью последующего сбыта.

Следственный отдел ОМВД России по Хасавюрту возбудил в отношении мужчины уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта). Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности и лиц, к ней причастных.