Мужчина поджег вышку сотовой связи в поселке Токсово Всеволожского района

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Правоохранители задержали жителя Петербурга, организовавшего поджог вышки сотовой связи в поселке Токсово во Всеволожском районе Ленобласти в ночь на 1 сентября. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

"Правоохранители задержали мужчину 1992 года рождения, который в ночь с 31 августа на 1 сентября поджег вышку сотовой связи в поселке Токсово Всеволожского района. Задержанный, действуя по указанию членов террористических группировок Украины, подготовил зажигательную смесь, облил ей вышку и поджег. В результате инцидента пострадавших нет, ущерб в настоящее время оценивается специалистами", - сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

Источник также уточнил, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт), санкция по которой подразумевает от 10 до 20 лет лишения свободы.