У экс-главы Плеса потребовали изъять более 1 млрд рублей

Прокуратура Ивановской области также потребовала обратить в доход государства 150 объектов недвижимости

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Ивановской области требует взыскать с бывшего главы Плеса Алексея Шевцова более 1 млрд рублей и обратить в доход государства 150 объектов недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"Прокуратурой Ивановской области выявлен факт нарушения антикоррупционных требований бывшим депутатом Совета Плесского городского поселения и экс-главой Плесского городского поселения Алексеем Шевцовым. В связи с этим прокуратурой Ивановской области подан иск в суд об обращении в доход Российской Федерации объектов недвижимости, долей участия в коммерческих организациях, а также о взыскании в пользу Российской Федерации незаконно полученных доходов в общей сумме более 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Прокуратурой установлено, что на протяжении десяти лет, вплоть до 2015 года, Шевцов являлся депутатом местного представительного органа, а в период 2010-2011 годов был главой поселения. При этом он осуществлял предпринимательскую деятельность, покровительство подконтрольным организациям позволило ему монополизировать рынки недвижимости, гостиничных услуг и общественного питания в Плесе. В бизнес-активность Шевцова были вовлечены его родственники и доверенные лица, а также организована сеть взаимосвязанных юридических лиц. Общий доход превысил 1 млрд рублей, а для извлечения прибыли были оформлены права на несколько сотен объектов недвижимости в Плесе, в том числе полученных из государственной и муниципальной собственности. В настоящее время в этих целях используются порядка 150 объектов. При этом годовые бюджеты Плесского поселения на финансирование городской инфраструктуры и социальное обеспечение во время руководства Шевцова исчислялись десятками миллионов рублей.

Ранее Шевцов уже выступал ответчиком по целому ряду исков органов прокуратуры. В 2024 году по иску Генпрокуратуры у него изъяли земельный участок площадью 2,3 га, а также признали самовольными постройки, эксплуатировавшиеся под брендом "избинг-отеля". В период с 2024 по 2025 год из незаконной собственности Шевцова и контролируемых им лиц был истребован ряд земельных участков общей площадью более 26 га. Один из земельных массивов на берегу реки Волги площадью более 20 га был получен компанией Шевцова в аренду по цене чуть более чем 500 рублей в год.

По искам органов прокуратуры истребован также ряд земельных участков, первоначально предоставленных компании Шевцова бывшим главой Приволжского муниципального района Сергеем Сычевым. Впоследствии Сычев был привлечен к уголовной ответственности за злоупотребление должностными полномочиями по факту получения от компании Шевцова земельных участков в пользу своих родственников.