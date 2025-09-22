Предварительно установлено, что мальчик остался без присмотра, самостоятельно открыл окно и выпал

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Трехлетний мальчик погиб, выпав из окна квартиры на 10-м этаже жилого дома в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Из окна квартиры на 10-м этаже жилого дома в поселке Воскресенское выпал малолетний ребенок. Мальчик 2022 года рождения скончался на месте", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что ребенок остался без присмотра, самостоятельно открыл окно и выпал.

В прокуратуре Москвы напомнили, что нельзя оставлять детей без присмотра в помещениях, где открыто окно или есть вероятность, что ребенок может его самостоятельно открыть. "По возможности установите на окна блокираторы. Москитная сетка не убережет ребенка от падения. Не ставьте мебель и другие предметы рядом с окнами, чтобы малыш не мог залезть на подоконник", - добавили в пресс-службе.