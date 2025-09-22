Исполнителя, заказчика и организатора убийства экс-депутата Рады Кивы не установили

В свою очередь защитники обвиняемого Араика Амирханяна добавили, что следствием не найдено оружие убийства

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Организатор, заказчик и исполнитель убийства экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы в декабре 2023 года в Московской области не установлены, как и орудие убийства, из которого он был застрелен. Об этом в Мособлсуде заявил бизнесмен Араик Амирханян, который обвиняется в соучастии в убийстве Кивы, сообщает корреспондент ТАСС.

"Убийцы Кивы не установлены, заказчик и организатор - также не установлены", - сказал обвиняемый. В свою очередь защитники Амирханяна подтвердили его слова и добавили, что также следствием не найдено оружие убийства экс-депутата.

"Он был мой друг, я ему помогал, устроил его в отель, а потом у него появились новые друзья и он переехал в другой отель", - рассказал в суде обвиняемый. По словам Амирханяна, когда он был арестован по подозрению в совершении растраты, то пытался связаться с Кивой, но возможности не было, так как бизнесмен "сидел в тюрьме с четырьмя сокамерниками" и физически не мог быть причастен к убийству экс-депутата. Амирханян также подтвердил в суде, что его лишили гражданства Украины, на данный момент у него гражданство РФ и Армении.

Сергиево-Посадский суд Подмосковья арестовал Амирханяна в начале сентября до 2 ноября. Бизнесмен находится в настоящее время в СИЗО-2 "Бутырка".

Амирханяну следователи предъявили обвинение в соучастии в убийстве Кивы (ст. 105 УК РФ). В материалах уголовного дела говорится, что в ходе допроса вину Амирханян не признал. Следствие считает, что бизнесмен передал кураторам из Службы безопасности Украины данные о местонахождении Кивы, его распорядке дня, маршрутах передвижений, что помогло киллеру устроить засаду и застрелить экс-парламентария.

Как следует из базы данных украинского МВД, Амирханян объявлен в розыск в 2020 году по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупном размере или в составе организованной группы).

6 декабря 2023 года неизвестный произвел несколько выстрелов в Киву во время его прогулки в подмосковной деревне Супонево. От полученных ранений экс-депутат погиб на месте. По факту убийства было возбуждено уголовное дело (ст. 105 УК РФ). По предварительным данным, убийство носило заказной характер, среди версий преступления следствие рассматривает украинский след. Через несколько дней после совершенного преступления СБУ предоставила неоспоримые доказательства того, что это сделала она, рассказывал в беседе с ТАСС экс-сотрудник украинских спецслужб Василий Прозоров.