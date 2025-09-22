Его арестовали по делам о неправомерном доступе к информации и клевете

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Экс-депутат Госдумы Руслан Бальбек задержан в Кабардино-Балкарской Республике, сообщается в Telegram-канале УМВД по Республике Крым.

"Сотрудники МВД по Республике Крым задержали бывшего депутата Госдумы и экс-заместителя председателя Совета министров Крыма Руслана Бальбека, который ранее был объявлен в федеральный розыск. Задержание произошло в ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Кабардино-Балкарской Республики", - говорится в сообщении.

Бальбека арестовали по делам о неправомерном доступе к информации и клевете, сообщили в МВД. Полиция продолжает оперативно-следственные действия, идет предварительное расследование по делу.

"В настоящее время СЧ СУ МВД по Республике Крым ведется уголовное дело в отношении 48-летнего фигуранта по статьям ч. 3 ст. 272 и ч. 5 ст. 128.1 УК РФ. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Согласно данным из открытых источников, Бальбек являлся депутатом Государственной думы VII созыва, заместителем председателя думского комитета по делам национальностей с октября 2016 по октябрь 2021 года. Сообщение о его розыске появилось в середине августа.