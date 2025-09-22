Игорю Сергунину, Алексею Липцеру и Вадиму Кобзеву хотят увеличить сроки лишения свободы и запретить заниматься адвокатской деятельностью на срок четыре года

ВЛАДИМИР, 22 сентября. /ТАСС/. Прокуратура попросила ужесточить наказание трем бывшим адвокатам Алексея Навального - Игорю Сергунину, Алексею Липцеру и Вадиму Кобзеву (все трое включены в РФ в перечень террористов и экстремистов), приговоренным ранее на сроки от 3,5 до 5,5 года в колонии по делу об участии в экстремистском сообществе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Владимирского областного суда.

"Усилить наказание Кобзеву до 5 лет 8 месяцев, Липцеру - до 5 лет 6 месяцев, Сергунину - до 5 лет 2 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на срок 4 года каждому", - сказала собеседница агентства.

В январе Петушинский городской суд Владимирской области признал виновными Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Кобзеву назначено наказание в виде 5,5 года лишения свободы, Липцеру - 5 лет лишения свободы, Сергунину - 3,5 года лишения свободы соответственно.