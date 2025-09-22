Согласно прогнозам, 24-25 сентября супертайфун ударит, в частности, по острову Хайнань, провинции Гуандун и Гуанси-Чжуанскому автономному району

ПЕКИН, 22 сентября. /ТАСС/. Посольство РФ в Китае просит собирающихся в КНР в ближайшие дни российских граждан пересмотреть маршруты или отложить поездки из-за приближающегося к южным районам страны супертайфуна "Рагаса". Об этом говорится в сообщении диппредставительства в Telegram-канале.

Согласно прогнозам, указали в посольстве, 24-25 сентября супертайфун ударит по острову Хайнань, провинции Гуандун, Гуанси-Чжуанскому автономному району и по специальным административным районам Гонконг и Макао. Также его влияние будет ощущаться в провинции Юньнань. "Туристам, планирующим поездки в Китай в ближайшие дни, стоит пересмотреть маршруты и по возможности отложить посещение опасных районов", - говорится в сообщении.

Также в диппредставительстве призвали всех соотечественников, находящихся в этих регионах, соблюдать меры предосторожности, не выходить на улицу во время шторма и ограничить передвижения, заранее подготовить воду, продукты и зарядные устройства, следить за сообщениями властей и уточнить расположение ближайших укрытий.