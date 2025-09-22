Прокурор настаивал на сохранении избранной меры пресечения, мотивируя свою позицию тяжестью и общественной опасностью совершенных преступлений

ВЛАДИМИР, 22 сентября. /ТАСС/. Владимирский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу на избранную меру пресечения главе города Владимира Дмитрию Наумову по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Октябрьским районным судом города Владимира обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Не согласившись с постановлением суда, сторона защиты подала апелляционную жалобу во Владимирский областной суд. В ходе ее рассмотрения участвующий в деле прокурор настаивал на сохранении избранной меры пресечения, мотивируя свою позицию тяжестью и общественной опасностью совершенных преступлений, а также тем, что, находясь на свободе, Наумов, с учетом занимаемой должности, может воспрепятствовать производству расследования. Суд, согласившись с позицией прокурора, оставил постановление суда первой инстанции без изменения, а жалобу без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Наумову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В ходе следственных действий он дал признательные показания.

По версии следствия, за взятку в размере 1,1 млн рублей Наумов назначил на руководящие должности в подведомственные администрации города Владимира муниципальные организации МКУ "Центр управления городскими дорогами" и МУП "Специализированный комбинат ритуальных услуг" членов преступной группы, имевших целью незаконное обогащение на ритуальном бизнесе. Кроме этого, глава города издал нормативно-правовой акт, регулирующий правоотношения в сфере похоронного дела на территории Владимира, с целью создания необоснованных льгот и преимуществ МУП "СКРУ".