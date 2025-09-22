ТАСС: первого замглавы Петропавловска-Камчатского Владислава Масло задержали

Эту должность он занял чуть менее года назад

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали первого заместителя главы Петропавловска-Камчатского городского округа Владислава Масло. Об этом сообщили ТАСС в органах власти.

"Первый заместитель главы Петропавловск-Камчатского городского округа Владимир Масло задержан. Эту должность он занял чуть менее года назад", - сообщил ТАСС собеседник в администрации города.

На сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа указывается, что в обязанности Масло входит координация и контроль деятельности управления архитектуры и градостроительства, управления имущественных и земельных отношений, управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства.