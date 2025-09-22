Фигуранту назначили 13 лет колонии строгого режима

ЧЕБОКСАРЫ, 22 сентября. /ТАСС/. Второй окружной западный военный суд назначил 13 лет колонии строгого режима жителю Московской области за государственную измену и финансирование терроризма. Преступления выявили правоохранители в Чувашии, сообщила прокуратура республики.

"Второй окружной западный военный суд (с выездом в Чувашскую Республику) вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя Московской области. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма), <…> ему назначено <…> 13 лет <…> колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Первые 2,5 года фигурант уголовного дела будет отбывать в тюрьме. Кроме того, мужчина оштрафован на 350 тыс. рублей.

Дело расследовалось в Чувашии. По данным правоохранителей, в 2023 году мужчина перевел через интернет денежные средства, конвертированные в криптовалюту. "[Деньги направлены] на счета, используемые для финансовой поддержки и материально-технического обеспечения двух украинских вооруженных формирований, которые на территории РФ признаны террористическими", - уточнили в прокуратуре.