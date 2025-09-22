Парламентарий Александр Дубинский требует рассекретить приложения по соглашению с Вашингтоном

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Суд на Украине открыл производство по иску оппозиционно настроенного депутата Верховной рады Александра Дубинского к кабинету министров Украины. Парламентарий требует рассекретить приложения к договору о недрах с США, сообщается в Telegram-канале Дубинского.

"Киевский окружной админсуд открыл производство по моему иску к кабмину с требованием рассекретить приложения к договору о недрах, которыми [Владимир] Зеленский передал украинские полезные ископаемые в вечное пользование США", - написал парламентарий.

"Напомню, что антинародный режим украл у государства 50% всех рентных платежей, которые должны были поступать в бюджет страны. Условия кражи Зеленский засекретил. Я требую их раскрыть, чтобы украинцы знали, как их обобрали и почему Зеленский это сделал. Убежден, что Зеленский с [ главой его офиса Андреем] Ермаком попытались этим договором дать взятку американцам за сохранение власти", - утверждает депутат. А "заплатить за это должны украинцы", добавил он.

30 апреля этого года США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Многие СМИ и депутаты Верховной рады высказали недовольство условиями сделки, отмечая, что документ означает потерю Киевом части экономического суверенитета, а также не включает гарантии безопасности, о которых так много говорили в офисе Зеленского. Кроме того, парламентарии возмущались тем, что Раде не представили два дополнительных документа, которые упоминаются в тексте основного соглашения. Тем не менее 8 мая парламент ратифицировал соглашение с США. В рамках сделки, в частности, был создан двусторонний инвестфонд, в который Киев будет вносить 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых на новых участках. 17 сентября США сделали первый взнос в фонд в $75 млн. По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, Киев вскоре внесет такую же сумму.