Учреждения, расположенные в одном здании, покинуло порядка 100 человек

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Пожарная эвакуация людей объявлена в Мещанском и Тверском судах Москвы, сотрудники и посетители покидают учреждения, расположенные в одном здании. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Уважаемые граждане! Просьба покинуть здание. Пользуйтесь выходами, предусмотренными в случае пожара", - звучит объявление в коридоре суда.

После неоднократных предупреждений в громкоговоритель сотрудники и посетители суда стали покидать здание на ул. Каланчевской, 43, где расположены оба суда. Перед зданием находятся порядка 100 человек.