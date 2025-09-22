Никто не пострадал

КРАСНОДАР, 22 сентября. /ТАСС/. Возгорание двух вагонов пригородного поезда произошло в Краснодарском крае, пассажиры эвакуированы, никто не пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

"На участке между станциями Деревянковка и Албаши Северо-Кавказской железной дороги произошло возгорание двух вагонов пригородного поезда №6702 сообщением Краснодар - Староминская. В результате происшествия никто не пострадал. Из вагонов были эвакуированы 56 пассажиров" , - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для тушения возгорания на место направлен пожарный поезд.

Позже в Южной транспортной прокуратуре, где организовано проведение проверки, сообщили, что пожар, охвативший вагоны пригородного поезда в Краснодарском крае, потушен.

"В настоящее время возгорание ликвидировано", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что Краснодарская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о пожарной безопасности.

