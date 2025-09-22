Ей оказывают помощь

АСТРАХАНЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Астраханка получила ранения от осколков выбитого стекла в результате атаки БПЛА. Она госпитализирована, сообщил в Telegram-канале глава региона Игорь Бабушкин.

Губернатор уточнил, что ночью над территорией региона уничтожили 13 украинских беспилотников. Женщина получила ранения от осколков выбитого стекла, ее доставили в больницу.

Ей оказывают помощь, угрозы жизни нет.

Также губернатор отметил, что при падении обломков возникли локальные очаги возгорания, которые были оперативно ликвидированы.