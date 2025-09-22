Защита обжаловала решение суда о мере пресечения, сообщил адвокат Алексей Яшин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Бывшая супруга вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова Ирина Чемезова, помещенная под домашний арест, вину не признает. Об этом сообщил журналистам адвокат Алексей Яшин.

Ранее стало известно, что Чемезова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

"Ирина Юрьевна свою вину не признает и будет использовать все законные способы для того, чтобы доказать безосновательность претензий следственного органа. Дело следствием сфабриковано, нашей версии событий вообще никто не интересовался. То, на что указывает следствие - это хозяйственный спор об исполнении договора и не более, что не может быть поводом для возбуждения уголовного дела и привлечения кого-либо к ответственности", - сказал он.

Яшин отметил, что защита обжаловала решение суда о мере пресечения.

Ранее Генпрокуратура подала иск с требованием обратить в доход РФ имущество ответчиков - акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО". У ГП РФ 80 требований изъятий у различных владельцев долей и акций ряда компаний. Ответчиками по антикоррупционному иску стали бывшие министры Свердловской области по государственному имуществу Алексей Пьянков, энергетике и ЖКХ Николай Смирнов, благодаря которым, как считают в Генпрокуратуре, бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков получили контроль над бывшим государственным унитарным предприятием Свердловской области "Облкоммунэнерго". Ответчиком в иске также заявлен вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и в качестве третьего лица его экс-супруга - Ирина Чемезова.