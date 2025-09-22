На Урале пресекли деятельность "PR-отдела" наркомагазина

Задержали шесть жителей Челябинской области

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Полицейские в Челябинской области пресекли противоправную деятельность группы лиц, которые занимались рекламой нелегального наркомагазина. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

"Пытаясь избежать ответственности, наркодельцы создают маркетплейсы в теневом сегменте Интернета, а чтобы привлечь покупателей нелегального товара, даже создают рекламные видеоролики. Противоправную деятельность одного такого "PR-отдела" пресекли мои коллеги из главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с оперативниками из Челябинской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что задержаны шестеро жителей Челябинской области, которые для привлечения целевой аудитории проводили различные рекламные акции. Одной из них стало создание ролика, в котором вертолет с логотипами маркетплейса пролетал над столицей. На самом деле видео было снято в совершенно в другом месте, а затем наложено на изображение высотных зданий Москвы и распространено в мессенджерах и социальных сетях.

"Проведены обыски по адресам проживания подозреваемых, а также на съемочной площадке, на которой создавался рекламный контент. Изъята компьютерная и видеотехника, средства связи, различные предметы с атрибутикой наркоплощадки. Содействие полицейским в задержании фигурантов оказали коллеги из Росгвардии. В настоящее время задержанные заключены под стражу", - сказано в сообщении.

Мероприятия по изобличению остальных участников преступного сообщества продолжаются. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств организованной группой).