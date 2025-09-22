Прокуратура просила высшую меру наказания для обвиняемого, передает издание "Общественное. Новости"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева назначил пожизненное заключение экс-сотруднику Управления государственной охраны (УГО) Артему Косову за убийство 16-летнего подростка на фуникулере в 2024 году. Об этом сообщило издание "Общественное. Новости".

Как передает издание из зала суда в Киеве, прокуратура просила высшую меру наказания для обвиняемого.

17 сентября закончились судебные прения по этому делу. Адвокаты Косова согласились с тяжестью преступления, однако не признали факт умышленного убийства, настаивая на убийстве по неосторожности. Теперь у осужденного есть 30 дней на то, чтобы подать апелляцию на решение суда.

Инцидент, в ходе которого погиб подросток, произошел 7 апреля 2024 года. По данным следствия, сотрудник УГО в вагоне фуникулера начал придираться к пассажирам, в том числе к несовершеннолетним. Уже после выхода из вагона он толкнул подростка в сторону окна, из-за чего несовершеннолетний разбил головой стекло и получил смертельный порез шеи. Он умер на месте. В Государственном бюро расследований (ГБР) Украины посчитали, что "лишение жизни несовершеннолетнего совершено по хулиганским мотивам". В этой связи ГБР переквалифицировало дело и отстраненному от службы сотруднику УГО грозило пожизненное лишение свободы.

Всего в деле фигурируют семь несовершеннолетних и 14 совершеннолетних свидетелей. Как ранее отмечало украинское издание "Бабель" со ссылкой на адвоката потерпевшей стороны, свидетелям и друзьям погибшего поступали анонимные угрозы, из-за которых на одном из заседаний друг погибшего, находившийся в момент трагедии с ним на фуникулере, отказался от показаний против экс-сотрудника госслужбы.