Осужденные приобрели 119 туш рыбы осетровых видов общей массой около 500 кг для дальнейшей перепродажи

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил к пяти годам лишения свободы условно двух обвиняемых в незаконном обороте русского осетра, который полностью запрещен к вылову. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Лилиан Дурня и Ион Кожокару осуждены за незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, совершенный группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ). <…> С учетом позиции прокурора Дурня и Кожокару приговорены к 5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

Установлено, что в марте осужденные приобрели 119 туш рыбы осетровых видов общей массой около 500 кг для дальнейшей перепродажи. Продукцию они хранили в заранее подготовленном помещении до момента изъятия сотрудниками правоохранительных органов. "Согласно заключению экспертизы, изъятая рыба относится к виду "русский осетр" каспийской популяции, который является особо ценным водным биоресурсом и полностью запрещена к вылову", - отметили в надзорном ведомстве.