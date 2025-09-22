Причиной стало отсутствие достаточного количества топлива

ОМСК, 22 сентября. /ТАСС/. Частный вертолет совершил в Омской области вынужденную посадку из-за отсутствия достаточного количества топлива. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По предварительной информации, сегодня около 18:00 по местному времени (15:00 мск - прим. ТАСС) частный вертолет "Робинсон-44", выполнявший плановый полет по маршруту г. Новосибирск - п. п. Поповка, по причине отсутствия достаточного количества топлива совершил вынужденную посадку на посадочной площадке Омского летно-технического колледжа гражданской авиации имени А. В. Ляпидевского в г. Калачинске Омской области", - говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается. Омская транспортная прокуратура проводит проверку в сфере обеспечения безопасности полетов.