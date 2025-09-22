Владимирский областной суд 22 сентября рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Игорю Сергунину, Алексею Липцеру и Вадиму Кобзеву

ВЛАДИМИР, 22 сентября. /ТАСС/. Владимирский областной суд запретил трем бывшим адвокатам Алексея Навального - Игорю Сергунину, Алексею Липцеру и Вадиму Кобзеву (все трое включены в РФ в перечень террористов и экстремистов), приговоренным на сроки от 3,5 до 5,5 года колонии по делу об участии в экстремистском сообществе, заниматься адвокатской деятельностью на 3 года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.

В понедельник Владимирский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор экс-адвокатам Навального.

"Судебная коллегия Владимирского областного суда согласилась с выводами суда первой инстанции о доказанности вины осужденных, квалификацией их действий, видом и размером назначенного осужденным основного наказания в виде лишения свободы, вместе с тем конкретизировала дополнительное наказание, установив запрет заниматься адвокатской деятельностью на срок 3 года каждому и смягчила дополнительное наказание в виде ограничения свободы: Кобзеву - до 11 месяцев, Липцеру - до 10 месяцев, Сергунину - до 9 месяцев", - говорится в сообщении.

Кроме того, резолютивная часть приговора дополнена указанием на невозможность совершения всех установленных осужденным в соответствии с ч. 1 ст. 53 УК РФ в качестве ограничений действий без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.

В январе Петушинский городской суд Владимирской области признал виновными Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Кобзеву назначено наказание в виде 5,5 года лишения свободы, Липцеру - 5 лет лишения свободы, а Сергунину - 3,5 года лишения свободы соответственно. Не согласившись с приговором суда, участники судебного разбирательства обжаловали его в апелляционном порядке. "В апелляционном представлении государственный обвинитель ставил вопрос об усилении назначенного виновным наказания. Сторона защиты Сергунина просила освободить осужденного от уголовной ответственности в связи с добровольным прекращением участия в деятельности экстремистского сообщества. Защитники Кобзева и Липцера просили оправдать осужденных в связи с отсутствием в их действиях состава преступления", - пояснили в пресс-службе.

Кобзев, Сергунин и Липцер представляли интересы Навального по делу "Ив Роше". По версии следствия, они использовали свой статус при оказании юридической помощи Навальному для доступа в колонию, в которой он содержался, и обеспечивали регулярную передачу информации между участниками экстремистского сообщества и Навальным. В августе 2021 года Мосгорсуд признал экстремистскими организациями, запрещенными в РФ, Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ, признаны в РФ иноагентами), а также общественное движение "Штабы Навального". Все они были созданы Навальным.